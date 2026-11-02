«Неуважение к бренду». Вассёр жёстко раскритиковал Хэмилтона и Леклера

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр остался сильно недоволен действиями Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на первом круге Гран-при Мексики, когда в борьбе друг с другом Шарль срезал трассу, а Льюис ошибся и выпустил вперёд Макса Ферстаппена, который в итоге выиграл гонку.

«Не тот результат, на который мы надеялись, особенно после того как после первого поворота мы шли первым и вторым. Мне тяжело это принять, потому что я считаю это неуважением. Неуважением к бренду, ко всем людям, которые здесь работают, к усилиям, которые мы прилагаем. Мы сделали серьёзный шаг вперёд в плане производительности, и трудно принять, когда мы так упускаем победу.

Вина Шарля? Я не хочу никого обвинять, хочу поговорить с пилотами. Льюис тоже слишком сильно рисковал. Мы должны учитывать, что представляем бренд, спонсоров, две тысячи человек, которые работают в команде. Они гоняют не просто так, а ради всей команды", — заявил Вассёр в интервью Canal Plus.