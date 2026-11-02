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«Создал впечатление, будто всё далось ему очень легко». Норрис — о чемпионстве Антонелли

«Создал впечатление, будто всё далось ему очень легко». Норрис — о чемпионстве Антонелли
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Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о досрочном чемпионстве 20-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 после Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Он проделал невероятную работу. Мне кажется, люди недостаточно высоко оценивают то, чего ему удалось добиться в этом году. Он опередил напарника по команде Джорджа Расселла, который выступает в Формуле-1 в четыре-пять раз дольше него. При этом Расселл сам является очень сильным гонщиком и на равных боролся с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

Думаю, некоторые говорят: «У него почти не было конкурентов». Но это потому, что он разгромил соперников!
Он создал впечатление, будто всё далось ему очень легко, будто сезон был простым. Если в наши дни ты способен сделать что-то настолько лёгким на вид, значит, проделал невероятную работу», — приводит слова Норриса Yahoo Sports.