«Создал впечатление, будто всё далось ему очень легко». Норрис — о чемпионстве Антонелли

Чемпион Формулы-1 в составе «Макларена» британец Ландо Норрис высказался о досрочном чемпионстве 20-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 после Гран-при Мексики.

«Он проделал невероятную работу. Мне кажется, люди недостаточно высоко оценивают то, чего ему удалось добиться в этом году. Он опередил напарника по команде Джорджа Расселла, который выступает в Формуле-1 в четыре-пять раз дольше него. При этом Расселл сам является очень сильным гонщиком и на равных боролся с Льюисом Хэмилтоном в «Мерседесе».

Думаю, некоторые говорят: «У него почти не было конкурентов». Но это потому, что он разгромил соперников!

Он создал впечатление, будто всё далось ему очень легко, будто сезон был простым. Если в наши дни ты способен сделать что-то настолько лёгким на вид, значит, проделал невероятную работу», — приводит слова Норриса Yahoo Sports.