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Прошлогодний чемпион Формулы-1 Норрис опубликовал пост на фоне текущего титула Антонелли

Прошлогодний чемпион Формулы-1 Норрис опубликовал пост на фоне текущего титула Антонелли
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Чемпион Формулы-1 2025 года в составе «Макларена» британец Ландо Норрис опубликовал пост, где поздравил с досрочным титулом 20-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 после Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

«Поздравляю, Кими. Безумная работа, приятель. Стать чемпионом всего во второй сезон в Ф1 показывает, насколько невероятно ты пилотировал. Ничего, кроме уважения как к человеку и как к гонщику. Наслаждайся, ты заслужил каждую часть всего этого. Очень, очень рад за тебя! Отпразднуй так, как никогда не отмечал», — написал Антонелли в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.

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