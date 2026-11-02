Прошлогодний чемпион Формулы-1 Норрис опубликовал пост на фоне текущего титула Антонелли

Чемпион Формулы-1 2025 года в составе «Макларена» британец Ландо Норрис опубликовал пост, где поздравил с досрочным титулом 20-летнего пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли в Формуле-1 после Гран-при Мексики.

«Поздравляю, Кими. Безумная работа, приятель. Стать чемпионом всего во второй сезон в Ф1 показывает, насколько невероятно ты пилотировал. Ничего, кроме уважения как к человеку и как к гонщику. Наслаждайся, ты заслужил каждую часть всего этого. Очень, очень рад за тебя! Отпразднуй так, как никогда не отмечал», — написал Антонелли в соцсетях.

Ранее сообщалось, что 20-летний итальянский пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли после третьего места в гонке Гран-при Мексики досрочно гарантировал себе титул чемпиона Формулы-1 по итогам сезона-2026.