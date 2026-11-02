Джордж Расселл вызван к стюардам за бойкот прессы после Гран-при Мексики

Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл попал под расследование стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) по итогам прошедшего Гран-при Мексики. Британский гонщик отказался от общения с прессой после финиша гонки.

Согласно спортивному регламенту, пилоты обязаны проследовать в медиапен для проведения телевизионных интервью и общения с печатными СМИ. Представители «Мерседеса» заранее уведомили журналистов о том, что Расселл пропустит медиа-активности, однако официального разрешения от ФИА например, по медицинским показаниям, получено не было.

Согласно официальному документу, стюарды вызвали самого Расселла и представителя немецкой команды на разбирательство по поводу «предполагаемого нарушения статьи Регламента ФИА. Гонщику грозит штраф за невыполнение обязательных послегоночных процедур.