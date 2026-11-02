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Джордж Расселл вызван к стюардам за бойкот прессы после Гран-при Мексики

Джордж Расселл вызван к стюардам за бойкот прессы после Гран-при Мексики
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Пилот команды «Мерседес» Джордж Расселл попал под расследование стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) по итогам прошедшего Гран-при Мексики. Британский гонщик отказался от общения с прессой после финиша гонки.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Согласно спортивному регламенту, пилоты обязаны проследовать в медиапен для проведения телевизионных интервью и общения с печатными СМИ. Представители «Мерседеса» заранее уведомили журналистов о том, что Расселл пропустит медиа-активности, однако официального разрешения от ФИА например, по медицинским показаниям, получено не было.

Согласно официальному документу, стюарды вызвали самого Расселла и представителя немецкой команды на разбирательство по поводу «предполагаемого нарушения статьи Регламента ФИА. Гонщику грозит штраф за невыполнение обязательных послегоночных процедур.

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