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Гасли оштрафован за игнорирование жёлтых флагов на Гран-при Мексики

Гасли оштрафован за игнорирование жёлтых флагов на Гран-при Мексики
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Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли получил наказание от стюардов ФИА по итогам прошедшего Гран-при в Мексике.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

В официальном документе сообщается, что в ходе гонки французский гонщик недостаточно замедлился в зоне действия двойных желтых флагов, тем самым нарушив спортивный регламент

Хотя сам Гасли и представители «Альпин» настаивали на том, что пилот ощутимо сбросил скорость, стюарды после анализа телеметрии, тайминга и видеозаписей пришли к иному выводу. Сверив данные с показателями других болидов на этом участке, судьи установили, что сброс скорости был минимальным и несоответствующим правилам безопасности.

В качестве наказания к результату Пьера Гасли прибавлен штраф Stop and Go, а также начислены 2 штрафных балла в лицензию (первые для гонщика за последние 12 месяцев).

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