Гасли оштрафован за игнорирование жёлтых флагов на Гран-при Мексики

Пилот команды «Альпин» Пьер Гасли получил наказание от стюардов ФИА по итогам прошедшего Гран-при в Мексике.

В официальном документе сообщается, что в ходе гонки французский гонщик недостаточно замедлился в зоне действия двойных желтых флагов, тем самым нарушив спортивный регламент

Хотя сам Гасли и представители «Альпин» настаивали на том, что пилот ощутимо сбросил скорость, стюарды после анализа телеметрии, тайминга и видеозаписей пришли к иному выводу. Сверив данные с показателями других болидов на этом участке, судьи установили, что сброс скорости был минимальным и несоответствующим правилам безопасности.

В качестве наказания к результату Пьера Гасли прибавлен штраф Stop and Go, а также начислены 2 штрафных балла в лицензию (первые для гонщика за последние 12 месяцев).