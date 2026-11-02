Франко Колапинто оштрафован за игнорирование жёлтых флагов на Гран-при Мексики

Пилот команды «Альпин» Франко Колапинто получил наказание от стюардов ФИА по итогам прошедшего Гран-при в Мексике.

В официальном документе сообщается, что в ходе гонки аргентинский гонщик недостаточно замедлился в зоне действия жёлтого флага, тем самым нарушив спортивный регламент.

Хотя сам Гасли и представители «Альпин» настаивали на том, что пилот ощутимо сбросил скорость, стюарды после анализа телеметрии, тайминга и видеозаписей пришли к иному выводу. Сверив данные с показателями других болидов на этом участке, судьи установили, что сброс скорости был минимальным и несоответствующим правилам безопасности.

В качестве наказания к результату Франко Колапинто прибавлен штраф в 10 секунд, а также начислен 1 штрафной балл в лицензию (пятые для гонщика за последние 12 месяцев).