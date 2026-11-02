Финальная классификация Гран-при Мексики после всех штрафов. Хиракава набрал первые очки

По итогам всех вынесенных решений о штрафах после Гран-при Мексики в Мехико была опубликована финальная версия классификации.
Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».
Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.
4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.
5. Ландо Норрис («Макларен») +11.778.
6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.263.
7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +20.899.
8. Габриэл Бортолето («Ауди») +22.041.
9. Исак Хаджар («Ред Булл») +22.503.
10. Рё Хиракава («Хаас») +25.373.
11. Алекс Албон («Уильямс») +27.562.
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +28.638.
13*. Оскар Пиастри («Макларен») +29.475.
14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +29.977.
15*. Франко Колапинто («Альпин») +30.204.
16. Серхио Перес («Кадиллак») +30.695.
17*. Пьер Гасли («Альпин») +51.483.
— Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (60-й круг).
— Оливер Берман («Хаас») — сход (49-й круг).
— Валттери Боттас («Кадиллак») — сход (45-й круг).
— Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (6-й круг).
— Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход (6-й круг).
Отметим, Пиастри (+10), Колапинто (+10) и Гасли (+30) получили штрафы по итогам гонки.
Ранее сообщалось, что Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026.