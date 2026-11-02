Финальная классификация Гран-при Мексики после всех штрафов. Хиракава набрал первые очки

По итогам всех вынесенных решений о штрафах после Гран-при Мексики в Мехико была опубликована финальная версия классификации.

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в Мехико. Второе место занял Льюис Хэмилтон из «Феррари». Третьим финишировал 20-летний итальянец Андреа Кими Антонелли из команды «Мерседес».

Формула-1, Гран-при Мексики. Результаты гонки:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 71 круг.

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.799.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +4.006.

4. Шарль Леклер («Феррари») +10.707.

5. Ландо Норрис («Макларен») +11.778.

6. Джордж Расселл («Мерседес») +12.263.

7. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +20.899.

8. Габриэл Бортолето («Ауди») +22.041.

9. Исак Хаджар («Ред Булл») +22.503.

10. Рё Хиракава («Хаас») +25.373.

11. Алекс Албон («Уильямс») +27.562.

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +28.638.

13*. Оскар Пиастри («Макларен») +29.475.

14. Нико Хюлькенберг («Ауди») +29.977.

15*. Франко Колапинто («Альпин») +30.204.

16. Серхио Перес («Кадиллак») +30.695.

17*. Пьер Гасли («Альпин») +51.483.

— Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — сход (60-й круг).

— Оливер Берман («Хаас») — сход (49-й круг).

— Валттери Боттас («Кадиллак») — сход (45-й круг).

— Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — сход (6-й круг).

— Лэнс Стролл («Астон Мартин») — сход (6-й круг).

Отметим, Пиастри (+10), Колапинто (+10) и Гасли (+30) получили штрафы по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что Антонелли досрочно стал чемпионом Формулы-1 в сезоне-2026.