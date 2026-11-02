«Или я побеждаю, или никто из нас». Хэмилтон раскритиковал Леклера после Гран-при Мексики

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон раскритиковал напарника Шарля Леклера за слишком жёсткую борьбу на первом круге Гран-при Мексики. По мнению семикратного чемпиона мира, действия монегаска помешали команде побороться за победный дубль.

Хэмилтон вспомнил, что ещё до перехода в «Феррари» наблюдал за противостояниями Леклера и Карлоса Сайнса. Британец считает, что чрезмерно агрессивная борьба между пилотами одной команды позволяет соперникам отрываться и лишает коллектив возможности добиться максимального результата.

«Одно дело, когда такая борьба идёт за четвёртое или пятое место, но совсем другое, когда речь о первой и второй позициях и из-за этой борьбы упускается победа. Мы говорим о серьёзных вещах. Шарлю 28 лет, так что дело не в возрасте. Думаю, дело в психологии. Такое ощущение, что у него подход: «Или я побеждаю, или никто из нас не побеждает». Но так быть не должно. Наша цель — финишировать первым и вторым», — заявил Хэмилтон на пресс-конференции FIA.

Британец также привёл в пример Гран-при Великобритании в Сильверстоуне, где, по его словам, мог пойти на рискованный манёвр против Леклера, но предпочёл не подвергать команду опасности.

«Я мог пойти на отчаянный манёвр в стиле камикадзе, выбить его с трассы и лишить команду победы, но вместо этого мы добились хорошего результата. Я рад, что команда получила такой опыт, и надеюсь, что в будущем наше взаимодействие станет более конструктивным», — добавил семикратный чемпион мира.

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