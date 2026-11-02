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«Мерседес» завоевал 10-й титул в зачёте пилотов. Больше – лишь у «Феррари» и «Макларена»

«Мерседес» завоевал 10-й титул в зачёте пилотов. Больше – лишь у «Феррари» и «Макларена»
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«Мерседес» довёл до десяти количество чемпионских титулов в личном зачёте пилотов Формулы-1. Очередное достижение немецкой команды обеспечил Андреа Кими Антонелли, ставший чемпионом мира по итогам Гран-при Мексики.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Ранее за «Мерседес» титулы выигрывали Хуан-Мануэль Фанхио в 1954 и 1955 годах, а также Льюис Хэмилтон, который семь раз становился чемпионом в составе команды — в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Ещё один титул коллективу принёс Нико Росберг в 2016 году.

По количеству чемпионств в зачёте пилотов «Мерседес» уступает только «Феррари», на счету которой 15 титулов. Третье место занимает «Макларен» с 13 чемпионствами.

Напомним, сегодня Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории.

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