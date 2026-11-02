«Мерседес» завоевал 10-й титул в зачёте пилотов. Больше – лишь у «Феррари» и «Макларена»

«Мерседес» довёл до десяти количество чемпионских титулов в личном зачёте пилотов Формулы-1. Очередное достижение немецкой команды обеспечил Андреа Кими Антонелли, ставший чемпионом мира по итогам Гран-при Мексики.

Ранее за «Мерседес» титулы выигрывали Хуан-Мануэль Фанхио в 1954 и 1955 годах, а также Льюис Хэмилтон, который семь раз становился чемпионом в составе команды — в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. Ещё один титул коллективу принёс Нико Росберг в 2016 году.

По количеству чемпионств в зачёте пилотов «Мерседес» уступает только «Феррари», на счету которой 15 титулов. Третье место занимает «Макларен» с 13 чемпионствами.

Напомним, сегодня Андреа Кими Антонелли стал самым молодым чемпионом Ф-1 в истории.