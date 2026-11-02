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Ферстаппен и Хэмилтон подняли Антонелли на плечи после Гран-при Мексики

Ферстаппен и Хэмилтон подняли Антонелли на плечи после Гран-при Мексики
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Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли стал участником необычного эпизода на подиуме Гран-при Мексики. После финиша гонки четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен и семикратный обладатель титула Льюис Хэмилтон подняли итальянца на плечи, поздравив его с чемпионским достижением.

Формула-1 2026. Этап 19, Мехико, Мексика
Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
01 ноября 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2:20:28.772
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.799
3
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+4.006

Фото: Скрин из соцсетей «Мерседеса»

Антонелли завершил мексиканский этап на третьей позиции и поднялся на подиум вместе с Ферстаппеном из «Ред Булл» и Хэмилтоном, представляющим «Феррари». Для молодого гонщика этот момент стал особенным: поздравления ему выразили два многократных чемпиона Формулы-1.

Напомним, Антонелли завоевал чемпионский титул по итогам сезона-2026. Благодаря его успеху «Мерседес» довёл до десяти количество личных чемпионств в истории команды. Ранее за немецкий коллектив титулы выигрывали Хуан-Мануэль Фанхио, Нико Росберг и Льюис Хэмилтон.

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