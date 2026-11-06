Антонелли подтвердил, что собирается сменить цвет волос в честь чемпионства в Ф-1

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли подтвердил, что собирается перекрасить волосы в честь собственного чемпионства в Формуле-1 в сезоне-2026.

«У меня уже есть баллончик с краской! Теперь мне нужно решить: сделать это в эти выходные или подождать до следующей недели, когда я поеду на завод в Брэкли и должен буду выступить перед всеми сотрудниками. Было бы забавно появиться там с окрашенными волосами. Но я всё ещё пытаюсь решить, что выбрать: трёхцветный флаг, как итальянский, или красно-синий, как у Болоньи», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.