15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Антонелли подтвердил, что собирается сменить цвет волос в честь чемпионства в Ф-1

Антонелли подтвердил, что собирается сменить цвет волос в честь чемпионства в Ф-1
Комментарии

20-летний пилот немецкого коллектива «Мерседес» итальянец Андреа Кими Антонелли подтвердил, что собирается перекрасить волосы в честь собственного чемпионства в Формуле-1 в сезоне-2026.

«У меня уже есть баллончик с краской! Теперь мне нужно решить: сделать это в эти выходные или подождать до следующей недели, когда я поеду на завод в Брэкли и должен буду выступить перед всеми сотрудниками. Было бы забавно появиться там с окрашенными волосами. Но я всё ещё пытаюсь решить, что выбрать: трёхцветный флаг, как итальянский, или красно-синий, как у Болоньи», — приводит слова Антонелли издание La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Должна ли «Феррари» запретить борьбу пилотов и сколько титулов возьмёт Антонелли? Разбор
Эксклюзив
Должна ли «Феррари» запретить борьбу пилотов и сколько титулов возьмёт Антонелли? Разбор
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android