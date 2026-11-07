Вассёр подвёл итог встречи с Хэмилтоном и Леклером на фоне обострения их отношений

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что правила взаимодействия пилотов команды британца Льюиса Хэмилтона и монегаска Шарля Леклера остаются неизменными после прошедшей встречи.

«Правила остались прежними, но думаю, Шарль и Льюис, возможно, немного разочаровались из-за того, что каждые выходные им приходится соревноваться бок о бок. Но, в конце концов, правила всегда одни и те же: они должны уважать друг друга, ведь это два соперника, которые, конечно, полны духа конкуренции, но должны уважать друг друга.

И самое главное — они должны уважать бренд, команду, людей, которые работают дома и на трассе. Думаю, мы приложили много усилий, и наш посыл был ясен», — приводит слова Вассёра портал Motorsport.