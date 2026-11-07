«Мы не торопимся». Руководитель «Рейсинг Буллз» — о контрактах пилотов на 2027 год

Руководитель «Рейсинг Буллз» Алан Пермейн ответил на вопросы журналистов, когда команда объявит состав пилотов на сезон-2027, и объяснил, почему руководство не спешит с решением.

— Теперь, Алан, пока мы говорим о контрактах, когда нам ждать новостей о ваших пилотах на 2027 год?

— Я не собираюсь называть вам дату. Уверен, вы не удивлены это слышать. Смотрите, у «Ред Булл» была очень успешная программа молодых пилотов, думаю, если я хочу быть… не хочу критиковать её, но думаю, если вы, ребята, будете её критиковать, возможно, иногда пилоты не могли получить достаточно времени, чтобы освоиться, или, возможно, были приняты поспешные решения.

Мы пытаемся применить немного науки, и это требует времени. Так что мы смотрим на всё, изучаем, анализируем, и время на нашей стороне. Мы не спешим ничего делать, и я очень уверен, что будет принято правильное решение. Я понимаю, что это раздражает наших пилотов. Я понимаю, что это раздражает всех остальных, но мы хотим сделать всё правильно, и мы сделаем это правильно. Уверен, когда мы объявим об этом в ближайшие недели, все будут счастливы.

— Алан, вы только что сказали, что с нетерпением ждёте решения, при котором все будут счастливы. Означает ли это, что есть вариант, при котором вы могли бы объявить Цолова пилотом команды на 2028 год, а нынешний состав боролся бы за другое место, оставив всех довольными?

— Все решения возможны. Не собираюсь давать вам подсказки, что мы собираемся делать, потому что, честно говоря, мы почти у цели, но ещё не всё финализировано. Я не хочу говорить ни того, ни другого. Но хорошая попытка, — приводит слова Пермейна официальный сайт ФИА.