Bild: ключевые вещатели Формулы-1 могут бойкотировать этапы в Катаре и Абу-Даби

Несколько вещателей, обладающих правами на показ Формулы-1, рассматривают возможность отказаться от отправки своих сотрудников на этапы в Катаре и Абу-Даби из-за ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации источника, речь идёт о французском Canal+, австрийском Servus TV и испанском подразделении DAZN. Аналогичные меры также обсуждает группа Sky, работающая в Великобритании, Германии и Италии. Кроме того, сотрудники одного из производителей спортивной экипировки, который сотрудничает с несколькими командами Формулы-1, не планируют приезжать на гонки.

Опасения из-за обстановки в регионе выразили и некоторые сотрудники команд. При этом руководство чемпионата пока продолжает готовиться к проведению этапов, но параллельно рассматривает трассу в Имоле в качестве запасного варианта. Окончательное решение ожидается не позднее 10 ноября.

Как отмечает Bild, отмена гонок может обойтись Формуле-1 дорого: если от проведения этапов откажется сам чемпионат, ему придётся компенсировать расходы организаторам. При этом промоутеры Катара и Абу-Даби не намерены отменять соревнования и продолжают анонсировать артистов для развлекательной программы. В частности, в Абу-Даби заявлены выступления Kings of Leon и Дженнифер Лопес.