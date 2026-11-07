Российский гонщик Никита Бедрин стал чемпионом GB3, выиграв седьмую гонку в сезоне

Российский гонщик Никита Бедрин завоевал титул чемпиона британской серии GB3 по итогам первого заезда заключительного этапа сезона на трассе в Барселоне-Каталуньи.

20-летний пилот команды VRD Racing потерял лидерство на первом круге, однако после рестарта за машиной безопасности сумел отыграться. На 10-м круге Бедрин атаковал лидировавшего Роуэна Кэмпбелл-Пиллинга по внешней траектории в первом повороте и вышел на первое место. Россиянин удержал преимущество до финиша и одержал седьмую победу в сезоне, которая принесла ему чемпионский титул.

Последний раз российский гонщик выигрывал чемпионат в региональных формулах в 2018 году. Тогда Роберт Шварцман стал победителем новозеландской серии Toyota Racing Series.