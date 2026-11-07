15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Российский гонщик Никита Бедрин стал чемпионом GB3, выиграв седьмую гонку в сезоне

Российский гонщик Никита Бедрин стал чемпионом GB3, выиграв седьмую гонку в сезоне
Комментарии

Российский гонщик Никита Бедрин завоевал титул чемпиона британской серии GB3 по итогам первого заезда заключительного этапа сезона на трассе в Барселоне-Каталуньи.

20-летний пилот команды VRD Racing потерял лидерство на первом круге, однако после рестарта за машиной безопасности сумел отыграться. На 10-м круге Бедрин атаковал лидировавшего Роуэна Кэмпбелл-Пиллинга по внешней траектории в первом повороте и вышел на первое место. Россиянин удержал преимущество до финиша и одержал седьмую победу в сезоне, которая принесла ему чемпионский титул.

Последний раз российский гонщик выигрывал чемпионат в региональных формулах в 2018 году. Тогда Роберт Шварцман стал победителем новозеландской серии Toyota Racing Series.

Может быть интересно:
8 самых молодых чемпионов мира Формулы-1. Кого обошёл Антонелли
8 самых молодых чемпионов мира Формулы-1. Кого обошёл Антонелли