Гран-при Бразилии останется в календаре Формулы-1 до 2035 года

Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Бразилии в Сан-Паулу ещё на пять лет. Этап на автодроме «Интерлагос» останется в календаре чемпионата как минимум до 2035 года включительно.

Трасса имени Жозе Карлуса Пасе принимает гонки Формулы-1 более 50 лет. Её конфигурация включает 15 поворотов, а протяжённость составляет 4,309 км. За время проведения Гран-при Бразилии на автодроме определились обладатели шести чемпионских титулов в личном зачёте.

Продление соглашения предусматривает дальнейшие инвестиции в инфраструктуру «Интерлагоса» со стороны властей Сан-Паулу. В 2025 году этап посетили 303 627 зрителей. По данным Формулы-1, проведение Гран-при принесло экономике города 2,3 млрд бразильских реалов.

Следующий Гран-при в Сан-Паулу пройдёт с 5 по 7 ноября 2027 года.