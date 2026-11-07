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Хэмилтон и Леклер потеряют по 10 мест на старте Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 30

Хэмилтон и Леклер потеряют по 10 мест на старте Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 30
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Пять пилотов Формулы-1 получили штрафы на стартовой решётке Гран-при Бразилии в Сан-Паулу за использование элементов силовой установки сверх разрешённого лимита в сезоне-2026. Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила санкции после публикации отчёта технического делегата.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
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Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Серхио Перес из «Кадиллака» потеряют по 30 позиций. Оба гонщика установили новые двигатели внутреннего сгорания (ICE) и турбокомпрессоры (TC), а также дополнительные комп