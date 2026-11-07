Хэмилтон и Леклер потеряют по 10 мест на старте Гран-при Бразилии, Ферстаппен — 30

Пять пилотов Формулы-1 получили штрафы на стартовой решётке Гран-при Бразилии в Сан-Паулу за использование элементов силовой установки сверх разрешённого лимита в сезоне-2026. Международная автомобильная федерация (ФИА) подтвердила санкции после публикации отчёта технического делегата.

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» и Серхио Перес из «Кадиллака» потеряют по 30 позиций. Оба гонщика установили новые двигатели внутреннего сгорания (ICE) и турбокомпрессоры (TC), а также дополнительные комп