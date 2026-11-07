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Экипаж Даниила Квята завоевал первый подиум в японском чемпионате Super GT

Экипаж Даниила Квята завоевал первый подиум в японском чемпионате Super GT
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Российский гонщик Даниил Квят поднялся на третье место по итогам гонки заключительного этапа японской серии Super GT в классе GT300. Это его первый подиум в чемпионате.

Изначально экипаж Квята на Lamborghini GT3 команды Venteny финишировал за пределами первой тройки. Однако после гонки результаты пересмотрели: экипаж № 26 Nissan ANEST IWATA Z дисквалифицировали за нарушение требований к давлению турбонаддува. Благодаря этому Квят поднялся на одну позицию и стал бронзовым призёром.

Победу в классе GT300 одержал экипаж № 96 на Lexus RC F команды K-tunes, второе место занял экипаж № 666 на Porsche 911 GT3 R команды seven x seven.

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