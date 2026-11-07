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В паддоке Ф-1 появились слухи о возможной замене Албона в «Уильямсе». Махер их опроверг

В паддоке Ф-1 появились слухи о возможной замене Албона в «Уильямсе». Махер их опроверг
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Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Canal+ Франк Монтаньи сообщил о возможных перестановках в составе команд на сезон-2027. По его информации, в паддоке обсуждают вероятность ухода пилота Алекса Албона из «Уильямса». Предполагается, что его место может занять Лиам Лоусон, а болгарский гонщик Никола Цолов перейдёт в «Рейсинг Буллз».

Однако журналист Томас Махер опроверг эти слухи в своём аккаунте в социальной сети Х. По его словам, несколько источников сообщили, что информация о возможной потере Албоном места в «Уильямсе» и переходе новозеландца Лоусона не соответствует действительности.

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