Льюис Хэмилтон получил дополнительный штраф и стартует с последнего ряда в Бразилии

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон потерял возможность начать Гран-при Бразилии с позиции, завоёванной в квалификации, после очередной замены элементов силовой установки.

Перед третьей тренировкой британец получил новый двигатель внутреннего сгорания, за что ему уже назначили штраф в 10 позиций на стартовой решётке воскресной гонки. Аналогичный элемент установили и на болид его напарника Шарля Леклера.

Однако за 35 минут до конца третьей тренировки Хэмилтон сообщил по радио о задымлении в кокпите. Пилот вернулся в боксы, после чего из разных частей машины пошёл дым. Больше британец в сессии не участвовал.

После дополнительных проверок «Феррари» решила заменить силовую установку целиком. В результате Хэмилтон присоединится к Максу Ферстаппену из «Ред Булл» в конце стартового поля. При этом британец сможет принять участие в квалификации.