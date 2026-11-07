Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Феррари», отметит юбилейный, 400-й старт в чемпионате мира особым дизайном шлема, подготовленным к Гран-при Бразилии в Сан-Паулу.

Специальный шлем Льюиса Хэмилтона Фото: Кадр из трансляции

Специальный шлем Льюиса Хэмилтона Фото: Кадр из трансляции

На шлеме британского гонщика изображена крупная цифра 400, а также указаны места проведения его первого и юбилейного Гран-при. Надпись «Мельбурн-2007 — Сан-Паулу-2026» символически обозначает путь Хэмилтона в Формуле-1 — от дебютной гонки в Австралии до 400-го этапа чемпионата.

Первый Гран-при в карьере Хэмилтон провёл в марте 2007 года в составе «Макларена». С тех пор он выступал за «Макларен» и «Мерседес», а с 2025 года представляет «Феррари».