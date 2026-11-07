Квалификация Гран-при Бразилии в Сан-Паулу на трассе «Интерлагос» остановлена красными флагами из-за сильного дождя.

Несколько пилотов подходят к сессии со штрафами на стартовой решётке, включая четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена, выступающего за «Ред Булл», и семикратного победителя «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Феррари». Ферстаппен был быстрейшим в третьей тренировке, но не сможет стартовать с поула из-за штрафа.

Пилоту «Ауди» Нико Хюлькенбергу сообщили по радио, что интенсивный дождь будет идти ближайшие 10 минут. Такая погода может сыграть огромную роль в гонке, поскольку осадки в Сан-Паулу ожидаются и завтра в течение дня.