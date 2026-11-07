Экипаж № 32 команды WRT выступит в финальной гонке сезона чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) в Монце на BMW M4 GT3 EVO с памятной раскраской, посвящённой бывшему пилоту и четырёхкратному паралимпийскому чемпиону Алессандро Дзанарди.

Идею оформления предложил давний друг и соперник итальянца Аугусто Фарфус. Дизайн, созданный Vanuf Art Design, включает изображение лица Дзанарди и мурал с его ручным велосипедом, на котором он завоевал четыре золотые медали Паралимпийских игр. Машина выступит в категории LMGT3 в шестичасовой гонке в Монце.

«Когда стало известно, что WEC приедет в Монцу, я сказал Даррену: если это произойдёт, давай сделаем машину в честь Дзанарди. Это было бы здорово. В итоге так и случилось», — приводит слова Фарфуса издание RallyBuzz.

Дзанарди потерял обе ноги в результате аварии в гонке CART на автодроме «Лаузицринг» в 2001 году, однако вернулся в автоспорт и выступал в кузовных и GT-сериях вместе с BMW. В мае 2026 года итальянец умер в возрасте 59 лет. Ранее, в 2020 году, он получил тяжёлые травмы в результате аварии во время соревнований по хэндбайку.

Пилот экипажа Даррен Люнг признался, что история Дзанарди произвела на него большое впечатление. По его словам, стойкость и целеустремлённость итальянца стали для него источником вдохновения. Люнг также рассказал, что команда планирует украсить шлемы наклейками с изображением ананаса — прозвищем Дзанарди во времена выступлений в CART.