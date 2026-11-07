Гонщик «Феррари» Шарль Леклер рассказал о первых эмоциях после рождения дочери Бьянки. Монегаск признался, что давно мечтал стать молодым отцом, а появление ребёнка сделало неделю перед Гран-при Бразилии в Сан-Паулу незабываемой.

«Это самое особенное чувство на свете. Я всегда хотел стать молодым отцом, и мы с [женой] Алекс решили, что сейчас подходящее время. Это очень, очень особенный момент и неделя, которую я навсегда запомню по самым приятным причинам», — сказал Леклер во время пресс-подхода в Бразилии.

Пилот также отметил, что на этой неделе ему не хочется думать о негативе, в том числе о напряжённости в отношениях с напарником по «Феррари» Льюисом Хэмилтоном. По словам Леклера, сейчас всё внимание сосредоточено на радостном событии в семье.

Леклер и его супруга Александра объявили о рождении дочери 4 ноября. Девочка появилась на свет днём ранее, 3 ноября.