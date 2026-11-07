Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо впервые в сезоне-2026 пробился в третий сегмент квалификации (Q3). Испанец сумел преодолеть первые два отрезка сессии и прямо сейчас борется за место в первой десятке на стартовой решётке.

Для Алонсо это первый выход в финальную часть квалификации в нынешнем чемпионате. Ранее по ходу сезона двукратный чемпион мира не мог попасть в число 10 быстрейших гонщиков по итогам второго сегмента.

Выход в Q3 стал заметным результатом для «Астон Мартин», который в 2026 году испытывает трудности с конкурентоспособностью машины. Алонсо продолжает выступать за британскую команду, в составе которой проводит уже четвёртый сезон.