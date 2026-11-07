Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился впечатлениями после победы в квалификации Гран-при Сан-Паулу. Британец второй год подряд завоевал поул на бразильском этапе Формулы-1.

«Это был долгий день. Квалификация получилась отличной. Я очень рад снова оказаться на поуле здесь, причём второй год подряд. Условия отличались от прошлогодних, но я очень доволен результатом. На трассе было непросто, особенно с учётом того, что ожидалось усиление дождя. В начале сессии важно было проехать два круга и не допустить ошибок. Именно это нам и удалось.

Я впервые пилотировал эту машину на мокрой трассе, но, думаю, довольно быстро разобрался. Было непросто: дождевые и промежуточные шины, разные комплекты, а на последних кругах ещё и сильный ветер. Это был хороший день для получения опыта, который пригодится завтра.

«Мерседес» тоже очень быстр. Но сейчас я просто счастлив. Сегодня главное — завоевать поул. Не так важно, каким именно способом ты этого добиваешься. Я очень доволен», — сказал Норрис сразу после заезда.