Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. Британец считает, что мог побороться за поул с пилотом «Макларена» Ландо Норрисом, однако команда допустила ошибку, из-за которой гонщик не завершил решающий быстрый круг.

«Поздравляю Ландо, но тот круг, который я прервал, определённо мог подарить мне поул. Это была наша ошибка в оценке ситуации. Нам нужно разобраться, что произошло. Очевидно, дождь приближался, и нам следовало просто завершить круг.

Я чувствовал себя комфортно. Впервые за долгое время у меня появилась уверенность в машине. На мокрой трассе я чувствовал себя увереннее, чем на сухой. Не совсем понимаю, почему так произошло. Я снова был похож на самого себя и на каждом круге боролся за поул. К сожалению, в самый важный момент мы не смогли всё выполнить как следует», — сказал Расселл сразу после квалификации.