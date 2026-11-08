«Не хочу быть вторым!» Расселл эмоционально отреагировал по радио на упущенный поул

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл остался недоволен решением команды прервать его быстрый круг в финале квалификации Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. По радио британец эмоционально высказался в адрес инженера, а руководитель команды Тото Вольф попытался его успокоить.

Маркус Дадли, гоночный инженер Расселла: На пит-лейне очень сильный дождь.

Расселл: Приятель, я должен был закончить чёртов круг!

Позже гонщик вновь обратился к команде: «Приятель, ты сказал мне сбросить скорость! Какого чёрта?» Вольф сообщил пилоту, что тот занимает второе место, однако Расселл остался недоволен результатом.

Расселл: Второй? Не хочу быть вторым! Хочу быть первым.

Вольф: Знаю, знаю.

Расселл завершил квалификацию на втором месте, уступив Ландо Норрису из «Макларена» 0.204 секунды. По ходу решающего сегмента инженер Маркус Дадли попросил Джорджа сбросить скорость после того, как тот встретил на втором секторе болид Алекса Албона из «Уильямса». Вскоре дождь усилился, и улучшить результат уже не удалось.