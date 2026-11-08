Вольф: Расселл опережал график Норриса на 18 тысячных. Не думаю, что было бы достаточно
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неверное тактическое решение команды попросить Джорджа Расселла бросить круг, который мог принести британцу поул-позишен в квалификации Гран-при Бразилии. Улучшить результат на следующем круге Расселл уже не мог из-за усиления дождя и остался вторым позади Ландо Норриса.
«Если бы у нас был магический шар, чтобы знать, стоит ли бросать круг, это бы помогло. Это было трудное решение — 50 на 50. Джордж догонял Албона. В этот момент он опережал график Норриса на 18 тысячных секунды. Не думаю, что этого оказалось бы достаточно для поула. Но вообще он пилотировал идеально всю сессию и заслуживал быть на поуле», — заявил Вольф в интервью Sky Sports.