Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал неверное тактическое решение команды попросить Джорджа Расселла бросить круг, который мог принести британцу поул-позишен в квалификации Гран-при Бразилии. Улучшить результат на следующем круге Расселл уже не мог из-за усиления дождя и остался вторым позади Ландо Норриса.

«Если бы у нас был магический шар, чтобы знать, стоит ли бросать круг, это бы помогло. Это было трудное решение — 50 на 50. Джордж догонял Албона. В этот момент он опережал график Норриса на 18 тысячных секунды. Не думаю, что этого оказалось бы достаточно для поула. Но вообще он пилотировал идеально всю сессию и заслуживал быть на поуле», — заявил Вольф в интервью Sky Sports.