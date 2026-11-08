Ландо Норрис завоевал поул на Гран-при Бразилии третий раз подряд

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис продлил собственную серию удачных выступлений в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Завоёванная поул-позишен на Гран-при 2026 года стала для Норриса третьей подряд — ранее он выигрывал квалификации в Сан-Паулу в 2024 и 2025 годах.

На Гран-при Бразилии 2024 года Норрис финишировал только шестым, а вот в прошлом сезоне британский гонщик одержал победу на «Интерлагосе».

Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Бразилии:

1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.470.

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.204.

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.625.

4. Шарль Леклер («Феррари») +0.819.

5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.851.

6. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.198.

7. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.293.

8. Оливер Берман («Хаас») +2.361.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.841.

10. Алекс Албон («Уильямс») +2.986.