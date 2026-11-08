Гонщик «Макларена» Ландо Норрис продлил собственную серию удачных выступлений в квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1. Завоёванная поул-позишен на Гран-при 2026 года стала для Норриса третьей подряд — ранее он выигрывал квалификации в Сан-Паулу в 2024 и 2025 годах.
На Гран-при Бразилии 2024 года Норрис финишировал только шестым, а вот в прошлом сезоне британский гонщик одержал победу на «Интерлагосе».
Формула-1. Результаты квалификации Гран-при Бразилии:
1. Ландо Норрис («Макларен») — 1:27.470.
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.204.
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.625.
4. Шарль Леклер («Феррари») +0.819.
5. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +0.851.
6. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1.198.
7. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.293.
8. Оливер Берман («Хаас») +2.361.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.841.
10. Алекс Албон («Уильямс») +2.986.