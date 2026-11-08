Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли признался, что ему было непросто адаптироваться к условиям на мокрой трассе в квалификации Гран-при Бразилии, поскольку ранее он не выступал на этом автодроме в дождевых условиях. Итальянец занял третье место.

«Было очень сложно. Я не совсем понимал, чего ожидать. Очевидно, что раньше я здесь не ездил по мокрой трассе, поэтому не знал, что меня ждёт. Честно говоря, мне было немного сложно на промежуточных шинах. Я допустил большую ошибку и едва не вылетел с трассы в пятом повороте. Но этого всё равно хватило для третьего места, так что я доволен. Теперь сосредоточимся на завтрашнем дне.

Прежде всего посмотрим, какой будет погода. В целом мы постараемся быть готовыми ко всему. Если снова будет дождь, у нас, очевидно, будет гораздо больше информации и опыта перед завтрашним днём. Но посмотрим, поскольку погода была очень непредсказуемой», — сказал Антонелли сразу после квалификации.