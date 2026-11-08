Новозеландский гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Бразилии, заявив, что теоретически мог подняться и выше, если бы на втором круге в третьем сегменте не оказался слишком рядом с ехавшим впереди него Фернандо Алонсо.

«Ну, у нас просто была очень хорошая машина. Досадно, что мне пришлось бросить второй круг, который оказался бы оптимальным — потом начался дождь. Это расстраивает, ведь мы не добились максимума. Считаю, у нас были хорошие шансы побороться с фаворитами. К сожалению, я просто не создал достаточного гандикапа до Алонсо — это была моя вина», — приводит слова Лоусона Motorsport-Magazin.

Благодаря штрафам Джорджа Расселла и Шарля Леклера Лоусон будет стартовать в гонке третьим.