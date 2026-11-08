Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Феррари», считает, что отыграться с последних позиций на Гран-при Бразилии в Сан-Паулу будет значительно сложнее, чем в 2021 году.

«С машиной всё в порядке. К сожалению, мне придётся отбыть штраф, но ребята проделали отличную работу и восстановили болид.

Тогда [в сезоне-2021] у нас была очень длинная прямая, и если ты ехал достаточно близко к сопернику, то мог использовать DRS, а у него, возможно, такой возможности не было. Сейчас все открывают крыло. Поэтому, думаю, обгонять будет очень и очень сложно», — приводит слова Хэмилтона издание Motorsport-Magazin.