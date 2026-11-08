Гонщик «Ауди» Нико Хюлькенберг прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Бразилии. Накануне немец не принял участия ни в одной из тренировок: в первой он уступал машину Фредди Слейтеру, а вторую пропустил из-за технических проблем.

«Было нелегко войти в ритм, и я горд, что мы справились — с первого же круга от машины были хорошие ощущения. Здесь это было особенно важно. Посмотрим, что принесёт воскресенье, но мы будем стараться показать такую же хорошую скорость.

Я много раз выступал в Сан-Паулу, хорошо знаю трассу — в этот раз это стало преимуществом. Знаю: когда у тебя хорошие ощущения и ты чувствуешь себя в машине уверенно, то не так принципиально, что вчера я не смог проехать по трассе. К счастью, сегодня оказалось именно так», — приводит слова Хюлькенберга Motorsport-Total.

С учётом штрафов Джорджа Расселла и Шарля Леклера немец должен начать воскресную гонку с четвёртой позиции.