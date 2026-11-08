Алонсо объяснил, почему не смог подняться выше девятого места в квалификации в Сан-Паулу

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо рассказал, что усиление дождя помешало ему побороться за более высокую позицию в квалификации Гран-при Бразилии в Сан-Паулу. Испанец отметил, что доволен выступлением команды, которой впервые в сезоне удалось пробиться в третий сегмент.

«Сегодня в квалификации мы пошли на определённый риск и впервые в этом сезоне вышли в третий сегмент, поэтому, очевидно, я доволен. Перед началом Q3 я рассчитывал на хороший результат, но затем дождь усилился, и нам не удалось добиться необходимой температуры шин.

Не думаю, что в итоге мы могли бы занять более высокую позицию, но сегодня мы использовали свои возможности по максимуму и добились хорошего результата. Посмотрим, чего сможем добиться завтра, поскольку ожидается, что дождь снова пойдёт», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».

По итогам квалификации испанец показал девятый результат, однако начнёт гонку с восьмой позиции.