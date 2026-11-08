Херберт — о словах Ферстаппена про Лоусона: прозвучало как угроза, это было неприемлемо

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт раскритиковал Макса Ферстаппена («Ред Булл») за комментарии в адрес Лиама Лоусона («Рейсинг Буллз») после инцидента на Гран-при Мексики.

Во время свободной практики Гран-при Мексики между гонщиками произошёл инцидент, за который оба получили штраф в одну позицию. После случившегося Ферстаппен раскритиковал Лоусона, заявив, что «не очень умное поведение, когда ты борешься за место в команде».

«Самое неприятное в том эпизоде – то, что всё произошло во время свободной практики. Это было просто нелепо. И в тот же момент прозвучала угроза. Но затем мы увидели другую сторону Макса и его потрясающее выступление, которое позволило ему выиграть гонку. Именно таким мы всегда его и знали.

Я считаю, что это было совершенно недопустимо. Для меня это прозвучало как угроза. Так нельзя вести себя в гонках. Это было абсолютно неприемлемо… Особенно по отношению к Лоусону, который борется за своё будущее в Формуле-1 и при этом чертовски хорошо справляется со своей работой. В последнее время он выступает очень сильно. За последние пару сезонов он определённо прибавил. Надеюсь, этот опыт пойдёт ему на пользу», – приводит слова Херберта Sport Bible.