«Если честно, мне вообще плевать». Ферстаппен ответил на критику от Херберта

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова бывшего гонщика Формулы-1 Джонни Херберта, который назвал его комментарии в адрес Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» угрозой, учитывая его хрупкое положение в чемпионате. Напомним, у новозеландца нет продлённого контракта на 2027 год.

Поводом для критики стал инцидент между Ферстаппеном и Лоусоном во время свободной практики Гран-при Мексики. За эпизод оба гонщика получили штраф в одну позицию. После случившегося Макс раскритиковал новозеландца.

«Понимаю ли я, почему он так говорит? Не знаю. Да мне, если честно, вообще плевать. Какая мне разница? Мы всё обсудили и разобрались с Лиамом. На этом я и поставлю точку. Думаю, в целом и так достаточно ясно, как обстоят дела и какие существуют правила. В конечном счёте считаю, что ему самому тоже полезно это осознать. Я понимаю, что он хочет привлечь к себе внимание, но пусть тогда делает это с кем-нибудь другим», — приводит слова Ферстаппена портал Formule1.