Финальная стартовая решётка Гран-при Бразилии Формулы-1

По итогам квалификации Гран-при Бразилии Формулы-1 сформирована итоговая стартовая решётка. С учётом штрафов Джордж Расселл опустится со второй позиции на седьмую, Шарль Леклер — с четвёртой на 14-ю. Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен, Серхио Перес, а также Арвид Линдблад и Габриэл Бортолето получили штрафы за замены элементов силовой установки и замкнут стартовую решётку.

Франко Колапинто отыграл две позиции, так как Леклер должен в любом случае потерять 10 позиций, поэтому он не поднялся на одну строчку после штрафа Арвида Линдблада, который должен был стартовать 12-м.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).

2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).

3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).

4. Нико Хюлькенберг («Ауди»).

5. Исак Хаджар («Ред Булл»).

6. Оливер Берман («Хаас»).

7. Джордж Расселл («Мерседес»).

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

9. Алекс Албон («Уильямс»).

10. Оскар Пиастри («Макларен»).

11. Рафаэл Камара («Хаас»).

12. Карлос Сайнс-мл. («Уильямс»).

13. Франко Колапинто («Альпин»).

14. Шарль Леклер («Феррари»).

15. Пьер Гасли («Альпин»).

16. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

17. Валттери Боттас («Кадиллак»).

18. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)

19. Габриэл Бортолето («Ауди»)

20. Льюис Хэмилтон («Феррари»).

21. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

22. Серхио Перес («Кадиллак»).