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Линдблад и Бортолето получили по 10 штрафных мест на Гран-при Бразилии

Линдблад и Бортолето получили по 10 штрафных мест на Гран-при Бразилии
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Пилоты «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад и «Ауди» Габриэл Бортолето получили штрафы за замены элементов силовой установки в сезоне-2026, говорится в отчётах ФИА перед Гран-при Бразилии.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Линдбладу заменили двигатель внутреннего сгорания и турбокомпрессор, Бортолето сменили накопитель энергии и блок управляющей электроники. Обновления были установлены с разрешения технического делегата и той же спецификации, что и старые. Поэтому гонщики получили штраф в виде 10 позиций, а не старт с пит-лейна, поэтому начнут гонку с конца стартовой решётки.

«Чемпионат» проведёт для читателей прямую текстовую трансляцию 20-го этапа Формулы-1, за которой можно следить по ссылке ниже.