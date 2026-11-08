Линдблад и Бортолето получили по 10 штрафных мест на Гран-при Бразилии

Пилоты «Рейсинг Буллз» Арвид Линдблад и «Ауди» Габриэл Бортолето получили штрафы за замены элементов силовой установки в сезоне-2026, говорится в отчётах ФИА перед Гран-при Бразилии.

Линдбладу заменили двигатель внутреннего сгорания и турбокомпрессор, Бортолето сменили накопитель энергии и блок управляющей электроники. Обновления были установлены с разрешения технического делегата и той же спецификации, что и старые. Поэтому гонщики получили штраф в виде 10 позиций, а не старт с пит-лейна, поэтому начнут гонку с конца стартовой решётки.

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