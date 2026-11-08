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Чемпиона Ф-1 Антонелли развернуло по пути на стартовую решётку Гран-при Бразилии

Чемпиона Ф-1 Антонелли развернуло по пути на стартовую решётку Гран-при Бразилии
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Досрочного чемпиона Формулы-1 в сезоне-2026 Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса» развернуло по пути на стартовую решётку Гран-при Бразилии. Это случилось в 12-м повороте, Антонелли выехал на траву, однако смог самостоятельно выехать обратно на трек. Напомним, этап должен пройти в дождевых условиях, сам итальянец будет стартовать со второй позиции на одном ряду с Ландо Норрисом из «Макларена».

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Идёт

Фото: Кадр из трансляции

Формула-1. Гран-при Бразилии. Стартовая решётка

1. Ландо Норрис («Макларен»).
2. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»).
3. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»).
4. Нико Хюлькенберг («Ауди»).
5. Исак Хаджар («Ред Булл»).
6. Оливер Берман («Хаас»).
7. Джордж Расселл («Мерседес»).
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).
9. Алекс Албон («Уильямс»).
10. Оскар Пиастри («Макларен»).

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