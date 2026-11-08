Девушка Бортолето появилась на Гран-при Бразилии в платье из гоночной формы «Ауди»

Изабелла Бернардини, девушка пилота «Ауди» Габриэла Бортолето, поддержит его на домашнем этапе Формулы-1 в необычном наряде. Немецкий дизайнер Фиона Рёриг превратила специальную коллекцию экипировки команды с партнёром аdidas в платье, сохранив все логотипы и даже добавив несколько оригинальных деталей.

На создание единственного экземпляра ушло 25 часов. Причём дизайнер и Бернардини работали дистанционно: они сняли мерки во время видеозвонка, а Изабелла заранее поделилась собственными идеями. В итоге на спине платья появилась кружевная вставка, а среди деталей можно заметить цифру 5 – гоночный номер Бортолето.

Фото: Kym Illman/Getty Images

«Я всегда стараюсь сохранить узнаваемость оригинального дизайна, а логотипы – важная его часть. Без логотипов это уже не было бы гоночной формой, особенно в Формуле-1», – приводит слова Рёриг издание Esses в социальных сетях.

Сама Бернардини назвала получившийся наряд полностью адаптированной под её стиль командной формой. Ранее дизайнер уже создавала одежду из футбольных джерси для партнёрш Лионеля Месси и Эрлинга Холанда.