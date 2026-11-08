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«Мерседес» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов Формулы-1

«Мерседес» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов Формулы-1
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«Мерседес» досрочно обеспечил себе победу в Кубке конструкторов сезона-2026 Формулы-1. Команда набрала 652 очка после Гран-при Бразилии и стала недосягаемой для ближайшего преследователя – «Феррари», на счету которой 512 баллов.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Отрыв немецкого коллектива составляет 140 очков. Даже если «Феррари» выиграет все оставшиеся гонки, она уже не сможет догнать соперника. Третье место в зачёте занимает «Ред Булл» с 415 очками, четвёртым идёт «Макларен» (398).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее на Гран-при Мексики чемпионом Формулы-1 в личном зачёте стал 20-летний Андреа Кими Антонелли из немецкой команды, который одержал девять побед.

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