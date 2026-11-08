«Мерседес» досрочно стал обладателем Кубка конструкторов Формулы-1

«Мерседес» досрочно обеспечил себе победу в Кубке конструкторов сезона-2026 Формулы-1. Команда набрала 652 очка после Гран-при Бразилии и стала недосягаемой для ближайшего преследователя – «Феррари», на счету которой 512 баллов.

Отрыв немецкого коллектива составляет 140 очков. Даже если «Феррари» выиграет все оставшиеся гонки, она уже не сможет догнать соперника. Третье место в зачёте занимает «Ред Булл» с 415 очками, четвёртым идёт «Макларен» (398).

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, ранее на Гран-при Мексики чемпионом Формулы-1 в личном зачёте стал 20-летний Андреа Кими Антонелли из немецкой команды, который одержал девять побед.