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Норрис — о победе в Бразилии: старт получился далеко не лучшим, условия были тяжёлыми

Норрис — о победе в Бразилии: старт получился далеко не лучшим, условия были тяжёлыми
Комментарии

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал победу на Гран-при Бразилии, которая стала второй подряд для британца на этой трассе.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Это была очень-очень трудная гонка. Старт у меня получился далеко не лучшим. Условия были тяжёлыми: переходить на слики на сырой трассе всегда очень непросто. Особенно когда ты борешься с лидером и понемногу догоняешь. Главным сегодня было сохранять спокойствие, не допускать ошибок — и прибавлять в темпе, когда это нужно. Здорово вернуться на вершину подиума. В этот уикенд у нас была возможность, и, кажется, в этом году я в основном пользовался представленными шансами. Должен сказать большое спасибо команде, которая упорно работает. Неприятно, когда ты не можешь отблагодарить их хорошим результатом — как было в последние недели, но в этот уикенд у нас был шанс вознаградить их за все труды. Будем атаковать до конца года!» — приводит слова Норриса Sky Sports.

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