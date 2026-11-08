Норрис — о победе в Бразилии: старт получился далеко не лучшим, условия были тяжёлыми

Чемпион Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») прокомментировал победу на Гран-при Бразилии, которая стала второй подряд для британца на этой трассе.

«Это была очень-очень трудная гонка. Старт у меня получился далеко не лучшим. Условия были тяжёлыми: переходить на слики на сырой трассе всегда очень непросто. Особенно когда ты борешься с лидером и понемногу догоняешь. Главным сегодня было сохранять спокойствие, не допускать ошибок — и прибавлять в темпе, когда это нужно. Здорово вернуться на вершину подиума. В этот уикенд у нас была возможность, и, кажется, в этом году я в основном пользовался представленными шансами. Должен сказать большое спасибо команде, которая упорно работает. Неприятно, когда ты не можешь отблагодарить их хорошим результатом — как было в последние недели, но в этот уикенд у нас был шанс вознаградить их за все труды. Будем атаковать до конца года!» — приводит слова Норриса Sky Sports.