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Норрис разбил призовую бутылку шампанского на подиуме ГП Бразилии

Норрис разбил призовую бутылку шампанского на подиуме ГП Бразилии
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26-летний пилот «Макларена» и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис разбил призовую бутылку шампанского, которую гонщики получают после церемонии награждения на подиуме. Необычный эпизод произошёл после Гран-при Сан-Паулу.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Отметим, что Ландо Норрис знаменит своими празднованиями подиума с шампанским: британец ударяет дном бутылки об пол и устраивает фонтан из напитка на каждом призовом этапе. На Гран-при Венгрии 2023 года Норрис из-за такой традиции разбил фарфоровый трофей Макса Ферстаппена за победу на этапе.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

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