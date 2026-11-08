Норрис разбил призовую бутылку шампанского на подиуме ГП Бразилии

26-летний пилот «Макларена» и чемпион Формулы-1 Ландо Норрис разбил призовую бутылку шампанского, которую гонщики получают после церемонии награждения на подиуме. Необычный эпизод произошёл после Гран-при Сан-Паулу.

Отметим, что Ландо Норрис знаменит своими празднованиями подиума с шампанским: британец ударяет дном бутылки об пол и устраивает фонтан из напитка на каждом призовом этапе. На Гран-при Венгрии 2023 года Норрис из-за такой традиции разбил фарфоровый трофей Макса Ферстаппена за победу на этапе.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.