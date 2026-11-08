Леклера могут оштрафовать за борьбу с Лоусоном на Гран-при Бразилии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер был вызван к стюардам Гран-при Бразилии. Монегаска и представителя команды ждут из-за инцидента с гонщиком «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Разбирательство назначено на 22:45 мск.

Напомним, на предпоследнем круге Леклер преследовал новозеландца и попытался его обогнать в третьем секторе, однако коснулся его и Лоусона чуть не развернуло. Позже активная борьба за седьмое место продолжилась, и в начале финишного круга монегаск всё же обогнал Лоусона.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.