Ферстаппен пожаловался на машину, несмотря на прорыв с 21-й позиции на вторую в Бразилии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал второе место на Гран-при Бразилии. Напомним, из-за замены элементов силовой установки нидерландец стартовал с последнего ряда стартовой решётки.

«Гонка была непростой. Первые круги имели особое значение — я обогнал много соперников. Первый отрезок в целом получился очень хорошим. К сожалению, после этого возникли какие-то повреждения — машина ощущалась совершенно не такой, какой была весь уикенд, баланс стал очень странным. Выше второго места после этого я подняться не мог. Нам нужно понять, что произошло, но при старте с 21-го места стать вторым — это очень хороший результат», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.