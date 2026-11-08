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Ферстаппен пожаловался на машину, несмотря на прорыв с 21-й позиции на вторую в Бразилии

Ферстаппен пожаловался на машину, несмотря на прорыв с 21-й позиции на вторую в Бразилии
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен прокомментировал второе место на Гран-при Бразилии. Напомним, из-за замены элементов силовой установки нидерландец стартовал с последнего ряда стартовой решётки.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Гонка была непростой. Первые круги имели особое значение — я обогнал много соперников. Первый отрезок в целом получился очень хорошим. К сожалению, после этого возникли какие-то повреждения — машина ощущалась совершенно не такой, какой была весь уикенд, баланс стал очень странным. Выше второго места после этого я подняться не мог. Нам нужно понять, что произошло, но при старте с 21-го места стать вторым — это очень хороший результат», — приводит слова Ферстаппена Sky Sport.

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