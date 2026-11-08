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Исак Хаджар: стоило бы избежать неловкой ситуации с Максом, так что хотел бы извиниться

Исак Хаджар: стоило бы избежать неловкой ситуации с Максом, так что хотел бы извиниться
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о третьем месте на Гран-при Бразилии и отдельно отметил ситуацию со своим напарником четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном, когда нидерландец догнал напарника из-за пары ошибок француза, после чего поступил приказ о размене позициями.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Невероятно трудный заезд, огромный вызов. Особенно трудно было переходить с промежуточных шин на слики. Даже на пит-лейне ехать было непросто. Рад финишировать третьим, но я должен совершать меньше ошибок. В этот раз стоило бы избежать неловкой ситуации с Максом, так что хотел бы извиниться за это — я мог бы справиться лучше», — приводит слова Хаджара Sky Sports.

Напомним, это уже второй двойной подиум у «Ред Булл». Первый в этом сезоне пришёлся на Гран-при Азербайджана, тогда гонщики финишировали в таком же порядке.

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