Исак Хаджар: стоило бы избежать неловкой ситуации с Максом, так что хотел бы извиниться

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар высказался о третьем месте на Гран-при Бразилии и отдельно отметил ситуацию со своим напарником четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном, когда нидерландец догнал напарника из-за пары ошибок француза, после чего поступил приказ о размене позициями.

«Невероятно трудный заезд, огромный вызов. Особенно трудно было переходить с промежуточных шин на слики. Даже на пит-лейне ехать было непросто. Рад финишировать третьим, но я должен совершать меньше ошибок. В этот раз стоило бы избежать неловкой ситуации с Максом, так что хотел бы извиниться за это — я мог бы справиться лучше», — приводит слова Хаджара Sky Sports.

Напомним, это уже второй двойной подиум у «Ред Булл». Первый в этом сезоне пришёлся на Гран-при Азербайджана, тогда гонщики финишировали в таком же порядке.