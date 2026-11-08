Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Расселла на 17 очков в борьбе за второе место

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после второго места на Гран-при Бразилии увеличил отрыв в борьбе за вице-чемпионство. Нидерландец теперь на 17 очков опережает Джорджа Расселла, поднявшегося на третью строчку, и на 18 баллов — Льюиса Хэмилтона. Опередить нидерландца могут также Шарль Леклер с Ландо Норрисом, но они уступают порядка 30 баллов.
Формула-1. Личный зачёт:
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 390 очков.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 279.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — 262.
4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 261.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 251.
6. Ландо Норрис («Макларен») — 246.
7. Оскар Пиастри («Макларен») — 152.
8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 122.
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 87.
10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.
12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.
13. Оливер Берман («Хаас») — 23.
14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 14.
15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 14.
16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.
18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.
19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.
20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.
21. Рё Хиракава («Хаас») — 1.
22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.
23. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.
24. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.
25. Рафаэл Камара («Хаас») — 0.
В Кубке конструкторов «Мерседес» теперь недосягаем — его преимущество достигло 140 очков. В борьбе за второе место «Феррари» опережает «Ред Булл» на 97 баллов, а «Макларен» — на 114. Остальные команды в борьбе за второе место больше не участвуют.
Кубок конструкторов:
1. «Мерседес» — 652 очка.
2. «Феррари» — 512.
3. «Ред Булл» — 415.
4. «Макларен» — 398.
5. «Рейсинг Буллз» — 112.
6. «Альпин» — 69.
7. «Хаас» — 31.
8. «Ауди» — 28.
9. «Уильямс» — 12.
10. «Астон Мартин» — 7.
11. «Кадиллак» — 0.