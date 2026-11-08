Общий зачёт Ф-1: Ферстаппен оторвался от Расселла на 17 очков в борьбе за второе место

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен после второго места на Гран-при Бразилии увеличил отрыв в борьбе за вице-чемпионство. Нидерландец теперь на 17 очков опережает Джорджа Расселла, поднявшегося на третью строчку, и на 18 баллов — Льюиса Хэмилтона. Опередить нидерландца могут также Шарль Леклер с Ландо Норрисом, но они уступают порядка 30 баллов.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 390 очков.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 279.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — 262.

4. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 261.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 251.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 246.

7. Оскар Пиастри («Макларен») — 152.

8. Исак Хаджар («Ред Булл») — 122.

9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз» / «Ред Булл») — 87.

10. Пьер Гасли («Альпин») — 42.

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») — 38.

12. Франко Колапинто («Альпин») — 27.

13. Оливер Берман («Хаас») — 23.

14. Габриэл Бортолето («Ауди») — 14.

15. Нико Хюлькенберг («Ауди») — 14.

16. Эстебан Окон («Хаас») — 7.

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 7.

18. Карлос Сайнс («Уильямс») — 7.

19. Алекс Албон («Уильямс») — 5.

20. Юки Цунода («Рейсинг Буллз») — 1.

21. Рё Хиракава («Хаас») — 1.

22. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 0.

23. Валттери Боттас («Кадиллак») — 0.

24. Серхио Перес («Кадиллак») — 0.

25. Рафаэл Камара («Хаас») — 0.

В Кубке конструкторов «Мерседес» теперь недосягаем — его преимущество достигло 140 очков. В борьбе за второе место «Феррари» опережает «Ред Булл» на 97 баллов, а «Макларен» — на 114. Остальные команды в борьбе за второе место больше не участвуют.

Кубок конструкторов:

1. «Мерседес» — 652 очка.

2. «Феррари» — 512.

3. «Ред Булл» — 415.

4. «Макларен» — 398.

5. «Рейсинг Буллз» — 112.

6. «Альпин» — 69.

7. «Хаас» — 31.

8. «Ауди» — 28.

9. «Уильямс» — 12.

10. «Астон Мартин» — 7.

11. «Кадиллак» — 0.