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Фото: на подиуме в Бразилии перепутали название этапа и написали Гран-при Мексики

Фото: на подиуме в Бразилии перепутали название этапа и написали Гран-при Мексики
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Организаторы Гран-при Бразилии допустили забавную ошибку во время церемонии награждения. На заднем плане подиума вместо названия 21-го этапа Формулы-1 было указано «Гран-при Мексики». Напомним, бразильский этап выиграл чемпион из «Макларена» Ландо Норрис. Компанию на подиуме ему составил дуэт из «Ред Булл»: Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.
3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.
6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.
7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.
9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.

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