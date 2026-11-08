Фото: на подиуме в Бразилии перепутали название этапа и написали Гран-при Мексики

Организаторы Гран-при Бразилии допустили забавную ошибку во время церемонии награждения. На заднем плане подиума вместо названия 21-го этапа Формулы-1 было указано «Гран-при Мексики». Напомним, бразильский этап выиграл чемпион из «Макларена» Ландо Норрис. Компанию на подиуме ему составил дуэт из «Ред Булл»: Макс Ферстаппен и Исак Хаджар.

Формула-1. Гран-при Бразилии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 71 круг.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») + 14.602.

3. Исак Хаджар («Ред Булл») +24.485.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +22.991.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +36.071.

6. Оскар Пиастри («Макларен») +56.475.

7. Шарль Леклер («Феррари») +1:13.586.

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:15.402.

9. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг.

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +1 круг.