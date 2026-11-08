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«Не так много команд смогли восстановиться». Вольф — о чемпионстве «Мерседеса» через 5 лет

«Не так много команд смогли восстановиться». Вольф — о чемпионстве «Мерседеса» через 5 лет
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов сезона-2026. Последний раз немецкая команда выигрывала Кубок конструкторов в 2021 году.

Формула-1 2026. Этап 20, Сан-Паулу, Бразилия
Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
08 ноября 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:23.504
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+14.602
3
Исак Хаджар
Red Bull
+24.485

«Это невероятно. Мы очень мощно начали сезон, и именно этот задел позволил нам добиться успеха. Последние несколько гонок временами складывались непросто. Сегодня тоже было тяжело, но в целом я невероятно горжусь всей нашей организацией. Нам потребовалось несколько лет, чтобы вернуться на вершину. Не так много команд смогли восстановиться после подобной ситуации. Это лишь подтверждает, насколько хорошо работают наши сотрудники и какие замечательные люди собраны в нашей организации. Я счастлив быть частью этой команды», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

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