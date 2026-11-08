«Не так много команд смогли восстановиться». Вольф — о чемпионстве «Мерседеса» через 5 лет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал досрочную победу команды в Кубке конструкторов сезона-2026. Последний раз немецкая команда выигрывала Кубок конструкторов в 2021 году.

«Это невероятно. Мы очень мощно начали сезон, и именно этот задел позволил нам добиться успеха. Последние несколько гонок временами складывались непросто. Сегодня тоже было тяжело, но в целом я невероятно горжусь всей нашей организацией. Нам потребовалось несколько лет, чтобы вернуться на вершину. Не так много команд смогли восстановиться после подобной ситуации. Это лишь подтверждает, насколько хорошо работают наши сотрудники и какие замечательные люди собраны в нашей организации. Я счастлив быть частью этой команды», — приводит слова Вольфа Sky Sports.